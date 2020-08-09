الخرطوم: السوداني

اعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم اليوم الأحد، عن انطلاق أعمال تصحيح شهادة الأساس في (7) مراكز بمختلف محليات الولاية.

وقال مدير الإدارة العامة لمرحلة الأساس حمزه الفحل، إن ترتيبات انطلاق أعمال تصحيح شهادة الأساس تمت بصورة جيدة، مؤكداً أن عدد مراكز التصحيح (7) مركز بمعدل مركز لكل محلية، وأن عدد المعلمين المشاركين في عملية التصحيح (2032) معلما ومعلمة.

وكشف الفحل، عن التزام الوزارة بالاشتراطات الصحية التي اقرتها وزارة الصحة من تباعد اجتماعي وتوفير المعقمات والكمامات لكل مصحح وذلك حرصا على سلامة المعلمين. وقال إن المرحلة الثانية من أعمال الكنترول تشمل التصحيح والرصد والمراجعة والقراءة الافقية وملء الاستمارة وكلها يتم تنفيذها في توقيت مواز لعملية التصحيح، وأكد الفحل ان المدة المتوقعة لاكتمال أعمال التصحيح لا تتجاوز (3) اسابيع من تاريخ الانطلاق.