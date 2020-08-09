ماذا قال التجاني سيسي بعد إطلاق سراحه؟

الخرطوم: السوداني

أطلقت نيابة الثراء الحرام والمشبوه اليوم الأحد، سراح دكتور التجاني سيسي الرئيس السابق للسلطة الإقليمة لدارفور بعد احتجاز دام لأكثر من (5) أيام، على خلفية تحريات تجريها النيابة حول التصرف في اصول السلطة.

وكشف السيسي لـ(السوداني) عن أن إطلاق سراحه تم بالضمان، واصفاً البلاغ ضده بـ(الكيدي)، مؤكداً عدم علاقته بأي شكل من الأشكال بتوزيع أصول السلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور.

وكانت نيابة الثراء الحرام والمشبوه ألقت القبض على د. التجاني سيسي قبل أكثر من (5) أيام، واودعته حراساتها بالعمارات.

وتولى سيسي رئاسة السلطة الإقليمية في العام 201‪1م بموجب اتفاق وقع في الدوحة في يوليو من العام نفسه قبل حلها في العام ٢٠١٦.