في تطورات جديدة ومثيرة : وزارة الشباب والرياضة تعلن سريان تعليق الممتاز لقاء البوشي مع بعض أندية الدوري يحسم الجدل ولجنة الطوارئ الصحية تصادق على توصية الوزارة

الخرطوم : السوداني

أصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميما مساء أمس ( السبت) أكدت من خلاله شروعها خلال الفترة الفائتة في وضع بروتوكول لعودة الأنشطة الرياضية مؤكدة بأنه تمت مشاركة الاتحادات الرياضية لمعرفة رؤيتها وأشار التعميم إلى أن وزيرة الشباب والرياضة المهندسة ولاء البوشي استمعت أمس ( السبت) إلى رؤية مجموعة من ممثلي بعض مجالس إدارات أندية الدوري الممتاز لكرة القدم الذين شرحوا التعقيدات الصحية واللوجستية الكبيرة التي تواجههم لعودة النشاط في ظل عدم الالتزام ببروتوكول صحي يضمن عودة النشاط بصورة آمنة من قبل الاتحاد العام لكرة القدم..

ونقلت الوزيرة إبان مشاركتها امس في اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية رؤية الوزارة كاملة فيما يتعلق بترتيبات عودة النشاط باستصحاب الظرف الصحي والتعقيدات اللوجستية التي اوضحتها أندية الممتاز في ظل سريان قرار حظر السفر .. وعطفا على ذلك.. قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية خلال اجتماعها امس أن يظل القرار الوزاري رقم (٣١) الصادر من وزارة الشباب والرياضة بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٠ الخاص بتعليق النشاط الرياضي ساريا إلى حين اكتمال الترتيبات اللازمة لتحديد مواقيت عودة كل الأنشطة الرياضية بالبلاد حفاظا على حياة الرياضيين والمدربين والاداريين التي هي أغلى من أي مكتسبات.. وتود وزارة الشباب والرياضة أن تتقدم بالشكر للاتحادات الرياضية التي أظهرت التزاما كبيرا بتنفيذ قرار تعليق الأنشطة والتي برهنت على حرصها على صحة وسلامة المجتمع الرياضي ووعيها بدورها في مساعدة الدولة على القضاء على جائحة كورونا