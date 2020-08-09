الهلال يعاود التحضيرات استعدادا للدوري

عاد فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال لمواصلة التدريبات الجماعية على ملعبه في امدرمان تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني الفاتح النقر بعد أن تلقى اللاعبين تطمينات من المكتب التنفيذي بالحصول على مستحقاتهم المالية في وقت لاحق.

واشتمل تمرين الهلال على تنفيذ تدريبات بدنية تحت إشراف المعد البدني، وستتواصل تدريبات الهلال بصورة يومية حتى موعد مواجهة هلال الفاشر المزمع قيامها الاسبوع المقبل