نائب رئيس الاتحاد العام حميدتي: العمل متواصل في الفحوصات ونقدر الجهود الحكومية

المهندس نصر الدين أحمد حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – وهي اللجنة المشرفة على إجراءات الفحص الطبي من فايروس كورونا للأندية قبل استئناف النشاط الكروي لاستكمال الموسم الحالي، قال – أي حميدتي – انهم يتقدموا بجزيل الشكر إلى وزارة الصحة الولائية في ولاية الخرطوم على تعاونها الكبير ، واللامحدود معهم في مواصلة إجراءات الفحص الخاص بكوفيد19، وكانت البداية بكلية المنتخب الوطني الأول يوم 17 يوليو – من العام الحالي 2020م، ومن ثم تواصل بأندية العاصمة الـ(6) في الدوري الممتاز والمرحلة المشتركة المؤهلة إليه، وأضاف حميدتي أن الأندية كما معلوم هي – الهلال ، المريخ، الخرطوم، الأهلي – توتي، وودنوباوي – وعقب إكمال أندية العاصمة، تم امس السبت في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2، مواصلة العمل بناديي الهلال والمريخ الفاشر، في استهلال لفحص أندية الولايات، وسيتواصل العمل إلى حين إكمال الفحوصات الخاصة بكل المنظومة الكروية قبل استكمال الموسم الكروي الذي تقرر بدايته يوم 14 أغسطس الحالي.

المهندس نصرالدين حميدتي قال إن وزارة الصحة الولائية لديهم محل احترام وتقدير وغير قابل لأي مزايدة في الناحية الفنية، ويعضدوا بحملهم كامل الثقة تجاه الوزارة، مجدداً عميق الشكر لهم على هذا العمل الإنساني في المقام الأول بعيداً عن أي تقاطعات رياضية كانت أم خلافها، وتمنى نصر الدين حميدتي النأي عن الشائعات والسعي لإثاة الفتن في مرحلة تتطلب التوحد والعمل سوياً من أجل تجاوز تداعيات فايروس كرونا، متمنياً أن يكون التوفيق حليف الجميع من أجل إحقاق الحق والمضي قدماً فيما ينفع الناس بعيداً عن الانتصارات الشخصية بمعزل عن الدوافع الوطنية التي تراعي مصلحة البلاد في المقام الأول