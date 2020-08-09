فحص كوفيد (19) لأندية الولايات يتواصل اليوم بالرباعي

تواصلت عمليات الفحص الطبي من فايروس كورونا في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2، لأندية الولايات بعد الفراغ من أندية العاصمة في الدوري الممتاز والمرحلة المشتركة المؤهلة للدوري الممتاز، وقد جاءت البداية عند الساعة العاشرة من صباح امس السبت، بناديي الهلال والمريخ الفاشر، تحت إشراف طاقم وزارة الصحة الولائية، وسيتواصل الفحص الطبي من كوفيد 19، على مدار الأيام القادمة لأندية الولايات، حيث تم التأمين على إخضاع أندية الهلال الأبيض، الهلال كادوقلي، حي الوادي، والأمل عطبرة، إلى الفحوصات اليوم الأحد وكذلك سيجري الفحص تتابعاً للحكام والإعلاميين الميدانيين، قبل استكمال الموسم الكروي الحالي، وفق قرار مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، وكانت لجنة المسابقات قد أعلنت عن برمجة المباريات إبتداءً من 14 أغسطس الحالي