المريخ يواصل تحضيراته بملعب الخرطوم

أجرى فريق الكرة الأول بنادي المريخ حصة تدريبية عند التاسعة صباح امس السبت بملعب الخرطوم الوطني بنادي الأسرة وسط أجواء خريفية بحضور “26” لاعبا، وقد أشرف على التدريب المدرب العام للنادي الضو قدم الخير، واشتمل المران الذي استمر زهاء الساعة على إحماء بدني وتقسيمة بين الأحمر والأصفر ومن المنتظر أن ينقل الفريق تدريباته اليوم الأحد إلى ملعب الصحافة بالخرطوم حيث يجري الفريق تدريبه عند الساعة السابعة صباحا، وفي ذات اليوم يترقب الأحمر وصول المدير الفني التونسي جمال خشارم بصحبة مدرب الحراس محمد الفطناسي، وذلك بعد إن توصل رئيس النادي لاتفاق بموجبه سيتولى التونسي خشارم الإدارة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة