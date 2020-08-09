اتحاد الكرة: لا تأجيلات في مباريات الدوري

أعلن اتحاد الكرة السوداني عن أنّ منافسة الدوري الممتاز ستبدأ في أغسطس الجاري، كاشفًا عن أنّ نادي الهلال لم يتقدّم بأيّ طلبٍ لتأجيل مبارياته.

وقال رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، الفاتح باني، في تصريحات صحفية ، إنّ لجنته لن تعمل على تأجيل أيّ مباراة في المنافسة لأيّ فريق مهما كان.

وكشف باني عن جولة خلال الأيام المقبلة من أجل تفتيش ملاعب ولاية الخرطوم للوقوف على جاهزيتها.

وأضاف” سنشرع في تفتيش الملاعب التي ستستضيف مباريات الممتاز لنقف على مدى الاستعداد لاستقبال الجولات”.

ومن المقرّر أنّ تبدأ منافسة الدوري الممتاز في الخامس عشر من أغسطس الجاري.