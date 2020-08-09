مصرع شخصين وإصابة العشرات في تجدُّد المُواجهات القبلية بين النوبة والبني عامر ببورتسودان

بورتسودان: السوداني

تجددت المواجهات بين النوبة والبني عامر ببورتسودان اليوم وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة العشرات وحرق مئات المنازل.

وأصدر والي البحر الأحمر رئيس اللجنة الأمنية م. عبد الله شنقراي قراراً بإعلان حظر التجوال في الأحياء التي بها الأحداث من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.

ووجّه شنقراي، قادة الأجهزة الأمنية بالولاية بتحريك قوة مشتركة لموقع الأحداث والتعامل مع التجمهر باستخدام كل وسائل الردع (السوط – العصي واستخدام الغاز المسيل للدموع )، واستخدام الذخيرة إذا استدعى الأمر بحسب توجيه وكيل النيابة المشرف والقبض على المتجهرين وفتح بلاغات في مواجهتهم وإيداعهم الحراسات.

وتأسف الوالي على تجدد المواجهات، وناشد الطرفين بضبط النفس.