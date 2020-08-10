الصحة تعلن رصد حالات وافدة لشلل الاطفال

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن ظهور وباء شلل الأطفال بعد تأكّيد حالتين بالفحص المعملي السبت.

وأكدت الوزارة في بيان لها تحصلت (السوداني) على نسخه منه،أن السودان ظل خاليا من جميع فيروسات شلل الأطفال منذ الخامس عشر من مارس 2009.

وأشارت إلى أن حدوث وباء لفيروس شلل الأطفال النوع 2 في بعض دول الجوار بتشاد وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى أدى إلى وفود فيروس شلل الأطفال للبلاد.

وأوضح البيان وفقا للوائح الدولية للعام 2005، يعتبر تأكيد حالة واحدة إعلانا للوباء ولقد بدأت وزارة الصحة الاتحادية في تنفيذ الإجراءات لاحتواء الوباء

وبحسب البيان فإن الخطوات الإجرائية تشمل إخطار جميع الشركاء، تكوين اللجان الفنية للاستجابة للوباء، تعزيز التقصي المرضي، التطعيم الاحتوائي، التوعية الصحية