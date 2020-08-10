استئناف العمل بمعبري اشكيت وأرقين البريين

الخرطوم: هالة

استؤنف امس الأحد العمل بمعبري أرقين وأشكيت البريين بالسودان بعد إغلاق دام منذ مارس الماضي شمل المعابر كافة البرية والجوية والبحرية في السودان احترازا لمنع دخول فيروس كورونا

وقال مدير معبر أرقين فائز ميرغني لـ(السوداني) ان المعبر مفتوح لنقل الركاب والبضائع من والى السودان ، غير أن وحدتي النقل البري بكل من السودان ومصر وجهتا بتخصيص اليوم الأول لافتتاح المعبر لإكمال الاشتراطات الصحية وفحص الـ(دي ـ سي ـ آر ) مدتها (72) ساعة للعابرين تحسبا لجائحة كورونا ، مشيرا لجاهزية المعبر للعبور متى ما اكتملت الإجراءات المطلوبة.

وأكدت السلطات السودانية مؤخرا أن إعادة فتح المعابرجاءت بعد اكتمال الجوانب المتعلقة بالاشتراطات الصحية لمقابلة الواردات من البضائع والسلع المصرية.

وتوقع مدير معبر أشكيت العقيد أسامة جمبلان لـ(السوداني) انتعاش حركة الركاب بعد (3) أيام لحين اكتمال الاشتراطات الصحية لكورونا وسط المسافرين من السودان لمصر وبالعكس ، معلنا استقبال البصات السفرية للركاب اعتبارا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً تزامناً مع توقيت عمل العبارة المصرية بأبوسمبل والتي يتوقف دوامها في الخامسة مساءً .

وقال جمبلان ان المعبر جاهز بانتظار استقبال الركاب والبضائع ، مبينا أن الحركة التجارية منسابة في المنطقة المحايدة بين المعبرين السوداني والمصري منذ 21 يوليو الماضي ، مشيرا الى أن السودان يستقبل يوميا (20) جرارا من البضائع المصرية والتي تفرغ شحناتها لتعاود شحن الصادر السوداني لمصر من السمسم وحب البطيخ وغيرها .

وينهي فتح المعابر بين السودان ومصر أزمة مئات العالقين السودانيين بمصر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وقال مدير مكتب التخليص الجمركي بوحدة أشكيت بوادي حلفا صلاح ابو الوفاء لـ(السوداني) ان العمل في المعبر لم يبدأ بعد ، بشكل فعلي ، متوقعا انتعاش الحركة التجارية مع مصر مما يسهم في توفير السلع الغذائية والمواد الخام ، لافتا للأثار السالبة التي خلفها اغلاق المعبر في تراجع الايرادات الجمركية لأقل من (50)% .