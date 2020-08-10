خبير اقتصادي يطالب بإجراءات حاسمة تجاه مافيا تخريب الاقتصاد

الخرطوم: السوداني

إنتقد خبراء اقتصاديون عمليات التخريب الممنهج التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس لتدمير الاقتصاد السوداني وإضعاف سلطة الدولة مشيرين إلى مافيا تهريب الذهب التي أعلن عنها النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بالإضافة إلى إرجاع عدد من البواخر المحملة بالماشية.

وقال اقتصاديون إن هناك شركات امتياز تستخرج نحو 300 كيلوجراما من الذهب في الأسبوع، دون أن يظهر لها أثر في إنتاج الذهب.

وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في تصريحات صحفية إنه لابد من محاسبة المسؤولين عن تخريب وتدمير الاقتصاد الوطني، ودعا الناير إلى تكوين لجنة تحقيق لمحاسبة المتسببين الذين فشلو في أداء مهامهم ولم يتقدمو باستقالاتهم. وطالب بضرورة اعتماد مبدأ الإقالة والعمل به.

وأضاف الناير أن لجنة التحقيق يجب عليها أن تبحث في من تسبب في رجوع صادر الماشية من المملكة السعودية وكذلك تلف جلود الأضاحي التي أدت إلى خسارة البلاد اقتصاديا، بالإضافة إلى عدم استقرار سياسات الصادر في تصدير الذرة والفول السوداني وقائمة من السلع.

وحذر الناير لجنة التحقيق من التهاون في الإجراءات المحاسبية سواء كانت لاشخاص ذو مناصب مرموقة أو شركات القطاع الخاص.