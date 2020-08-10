حملة لإزالة تراكم النفايات واستدامة النظافة بولاية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

تبدأ صباح غد “الثلاثاء”، حملة إزالة تراكم النفايات واستدامة النظافة بولاية الخرطوم، تستمر لعدة أيام بكافة المحليات، بقيادة والي الولاية أيمن خالد نمر وأعضاء حكومته في كل مواقع العمل، وأكد اجتماع الإعداد للحملة على مشاركة القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة والدعم السريع ونداء الخرطوم، كما تشارك في الحملة لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني.

وتمكنت الولاية من توفير عدد كبير من الآليات وحاملات النفايات بمساهمة مقدرة من القوات النظامية والقطاع الخاص، بجانب آليات المحليات، وأعدت الولاية جدولاً زمنياً حدد الأيام التي يتم فيها رفع التراكمات من الأحياء والشوارع والميادين والأسواق والمناطق الصناعية.

وسيتم تمليك المواطنين الجدول الزمني لمرور الآليات حتى يساهموا في وضع النفايات بالأماكن التي تحددها لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة.