ثورة في الاتحاد عقب قرار ( البوشي) شداد: التآمر بلغ مداه وسنحاسب هذه الأندية تأجيل اجتماع مجلس الإدارة للغد وتوجيه بمخاطبة مفوضية الفساد

الخرطوم : السوداني

قال رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، د. كمال شداد في مؤتمر صحفي عقده نهار أمس أنهم دعوا لاجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للاتحاد امس الأحد، لمناقشة الموقف الحالي قبل استكمال الموسم الكروي، وبسبب غياب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي (لجنة الطوارئ) سابقاً، تم تأجيل الاجتماع الرسمي إلى غد الثلاثاء، وذكر ان مجلس إدارة الاتحاد درج على إشراك الأعضاء المتواجدين في الخرطوم في اجتماع المكتب التنفيذي للتشاور والمزيد من التفاكر، وحالياً أمر النشاط يلي لجنة محددة، لكنهم بروح العمل الجماعي والمسئولية التضامنية يسعون إلى متابعة ما استجد من أوضاع، وأبان شداد أنهم خلال اللقاء الذي جرى ظهر أمس الاحد، مع النائب الأول للرئيس، ونائب الرئيس للشؤون القانونية، وعدد من الأعضاء وجهوا الأمين العام في الاتحاد بمخاطبة الأندية التي ورد أنها اشتكت إلى الوزارة وقادوها إلى اجتماع لجنة الطوارئ لاستصدار قرار تعليق النشاط الرياضي، وبعضهم تداخل عبر الهاتف، وذلك للمحاسبة حال ثبوت التفويض من مجلس إدارة، وقد تلقوا نفيا من الأمين العام لنادي الهلال الفاشر يؤكد أن الشخص الذي تضامن غير مفوّض من جانبهم، وكذلك حضر رئيس نادي الأهلي مروي، خلال التنوير – ونفى تفويضهم – لأي شخص من أجل تخطي الاتحاد، وأعتبر رئيس الاتحاد ان التآمر بلغ مداه ضد نشاط كرة القدم والذي يقوّض المنتخبات وجاهزية الأندية للمنافسات الخارجية، وفي مجلس الادارة كان حرصهم كبيرا، وقرروا الاستقطاع من مال الاتحاد قبل استلام الدعم المقرر من الفيفا لدعم الأندية في الممتاز والمرحلة المشتركة لاستكمال الموسم الكروي الحالي 2019/2020م، وفق قرار مجلس الإدارة والذي بنيّ على قرار جهة هي الأعلى (اللجنة العليا للطوارئ الصحية)، ولم يتسلموا حتى الآن مايفيد بإلغاء القرار السابق الذي تسلموه، وإلى حين إجتماع الثلاثاء ستكون الأمور قد انجلت.

في معرض حديثه ذكر البروفسير كمال شداد أنه من خلال اللقاء الذي انعقد أبلغ النواب وأعضاء المجلس الموجودين انه سيقوم بمخاطبة المفوضية الاتحادية، لتطبيق المادة (19 –د) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2016م، والتي تتعلق بالتفتيش والرقابة على المال في المؤسسات الرياضية، وذلك من أجل التأكيد على سلامة الموقف المالي في الاتحاد، ودحض كل ما يشاع عن وجود ما يسمى بالفساد المالي، معضداً انهم قاموا بإجازة ميزانية 2018، وعرضها على الجمعية العمومية، والآن أجازوا ميزانية 2019م، وستمضي في ذات الاجراء عبر العمومية ومخاطبة الاتحاد الدولي بها، ولديهم تواصل مع الشركة المسئولة، ونوّه إلى أنهم سيقومون بتمليك المفوضية كل المستندات اللازمة لتقوم بالتفتيش اللازم، لأنه لا كبير على المساءلة، وستقف المفوضية على حقيقة الفساد المالي الذي كان موجودا قبل انتخاب المجلس الحالي.