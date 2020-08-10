المريخ يرفض العصيان ويعلن استمرار تدريباته

أجرى فريق الكرة الأول بنادي المريخ مرانا ساخنا عند السابعة من صباح أمس الأحد على ملعب الصحافة بالخرطوم بحضور “25” لاعبا وقد اشتمل المران الذي أشرف عليه المدرب العام للنادي الضو قدم الخير على مجموعة من الحركات الإحمائية إضافة للعب بالكرة بين الأحمر والأصفر ومن المنتظر أن يواصل المريخ إعداده استعدادا للاستحقاقات التي تنتظر فريق الكرة في مقبل الأيام، وقد تدرب نجم الفريق جدو كومر منفردا وتحت أنظار طبيب النادي الدكتور صلاح برسي بعد ان تعرض لكدمة خفيفة في مران الفريق الذي أقيم أمس السبت بملعب الخرطوم الوطني بنادي الأسرة، وكشف المدرب العام للنادي ان تدريبات الفريق ستتواصل مبينا ان الفرقة الحمراء تنتظرها عديد المنافسات على المستوى القاري والإقليمي لذلك سيظل الفريق في حالة استعداد من خلال مواصلة إعداده الذي نطلق في الثاني عشر من شهر يوليو الماضي.