ترقب للإعلان الرسمي مشاورات هلالية بشأن تكوين لجنة التطبيع

كشفت مصادر عالية الثقة لكووورة أمس الأحد، أن الهيئة الاستشارية لنادي الهلال، اجتمعت أمس برئيس مجلس الإدارة المنتهية فترته الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، وحصلت على موافقته على الاستمرار في دعم لجنة التطبيع التي سيكونها اتحاد الكرة السوداني.

وأفادت المصادر أن أشرف الكاردينال وافق على مقترح الهيئة الاستشارية الذي طرحه أحمد حسب الرسول بدر والتي اعتمدت أسماء لتكوين لجنة التطبيع المقبلة لمدة 4 أشهر، وتضمنت اللجنة أسماء معروفة وشهيرة مثل الفريق الركن عبد الرحمن سر الختم.

وأضافت أن الكاردينال أضاف عليها بعضا من أسماء مجلسه المنتهية فترته، بينما رشحت له اللجنة أسماء أخرى لا يعرفها ولكن لم تضفها لقائمة التطبيع المقترحة، إلا بعد أن منحهم موافقته قبل أن تغادر اللجنة الاجتماع حيث ستدفع بالأسماء المتفق عليها لاتحاد الكرة السوداني اليوم الأحد لاعتمادها وإعلان تعيينها رسميا كلجنة تطبيع.

يذكر أن اتحاد الكرة السوداني، كان قد أعلن الخميس الماضي أنه بصدد إعلان لجنة تطبيع لنادي الهلال أمس الأحد لسد الفراغ الإداري.