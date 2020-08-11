الري: ارتفاعٌ في مناسيب النيل الأزرق

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليوم الثلاثاء، أن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية رصدت امطاراً في ايام 8 و9 و10 اغسطس على التوالي ستؤدي الى ارتفاع في مناسيب النيل، حيث يشهد قطاع الدمازين- سنار ارتفاعا في حدود (10سم)، بينما يشهد القطاع سنار- الخرطوم ارتفاعاً في حدود (5 الى 10 سم)، وسيشهد القطاع الخرطوم- شندي ارتفاعاً في حدود (5 الى 10سم)، القطاع شندي – عطبرة ارتفاعا في حدود (5 سم)، والقطاع خشم القربة- عطبرة سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حدود (20 سم)، والقطاع عطبرة- سد مروي سيشهد استقراراً، والقطاع سد مروي- الدبة سيشهد ارتفاعاً في حدود (7سم)، والقطاع الدبة- دنقلا سيشهد ارتفاعاً في حدود (15 الى 20 سم).

ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والمواطنين الى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.