عودة مدرب الحراس التونسي المريخ يستقبل (خشارم) ويواصل تدريباته

الخرطوم : السوداني

أجرى فريق الكرة الأول بنادي المريخ حصة تدريبية عند الساعة السابعة من صباح أمس الإثنين بملعب الصحافة بالخرطوم بحضور “25” لاعباً، وقد أشرف على التدريب المدرب العام للنادي الضو قدم الخير، و اشتمل المران على مجموعة من الحركات الإحمائية إضافة لتقسيمة بين الأحمر والأصفر. ومن المنتظر أن يواصل النادي تحضيراته الجادة صباح اليوم الثلاثاء على ذات الملعب.

وفي صعيد ذي صلة استقبل المريخ مساء أمس المدير الفني الجديد التونسي جمال خشارم ومواطنه مدرب الحراس بالنادي محمد الفطناسي قادمين من تونس. ومن المنتظر وصول الألماني توماس مويير يوم غدٍ الأربعاء ليكتمل بذلك عقد الجهاز الفني للنادي الذي سيواصل تحضيراته اليوم صباحاً بمران بملعب الصحافة بالخرطوم.