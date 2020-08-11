الاتحاد يقترب من الإعلان جنرالان على رأس لجنة التطبيع الهلالية المرتقبة

اقترب الاتحاد السوداني لكرة القدم من إصدار قرار بتعيين لجنة لتطبيع نادي الهلال خلفا لمجلس الإدارة الحالي الذي يقوده أشرف الكاردينال الذي انتهت فترته، ووفقا لموقع ( باج نيوز) الإخباري فإن القائمة التي قدمتها الهيئة الاستشارية لقيادة مجلس الهلال من خلال لجنة تطبيع ضمت الفريق عبد الرحمن سر الختم رئيساً، الفريق أول ركن يحيى محمد خير نائباً للرئيس، عماد الطيب أمين عام، عقاد عبد الغني أمين مال.

إلى جانب عضوية علي حماد حمدان دقلو، الأمين عبد المنعم، راشد صالح، الفريق أحمد عطا المنان، طارق أحمد آدم، أفكار وداعة. وكان عبد الرحمن سر الختم وأحمد حسب الرسول بدر سلما القائمة أمس “الإثنين” لرئيس الاتحاد كمال شداد، وبدوره أكد لهما أنه سيعقد اجتماعاً مع كل التنظيمات الهلالية وسيتم الإعلان عن المجلس نهاية الأسبوع.