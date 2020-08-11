في تصريحات مثيرة حميدتي : يجب انصافنا ولماذا يمنع النشاط الرياضي بينما تتم إباحة المنافسات العسكرية

قال نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة، نصر الدين حميدتي إنه يجب انصافهم، وإصدار قرار بعودة النشاط الرياضي بصورة طبيعية وذلك لعدد من الأسباب المنطقية.

وأضاف حميدتي في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع ( فيس بوك) أن المؤسسة العسكرية بدأت نشاطها الرياضي أمس (الإثنين) وبحضور الجمهور ولجنة الطوارئ العليا، علماً بأنه وفي ذات الوقت صدرت توصية من وزيرة الشباب والرياضة أجل بموجبها النشاط الرياضي للاتحاد السوداني لكرة القدم مما خلف ذلك عدداً من التساؤلات.

وتساءل حميدتي عن أسباب القرار، وعن ماهية السماح بالنشاط العسكري ورفض النشاط الرياضي، وقال إن ذلك أمر غير مهضوم ويجب أن يتم توضيحه لافتا إلى أن اتحاد الكرة ملتزم بالتدابير الاحترازية والمباريات دون جماهير والآن اللاعبون والحكام يتدربون بصورة طبيعية وبالتالي يجب انصافنا بإعادة النشاط الرياضي كما أن الترتيبات الصحية بالنسبة لنا تسير بقدم وساق وحالياً أكثر من ٨ أندية أكملت فحصها للكورونا وبقية الإجراءات الصحية مرتبة ورغم ذلك أصرت الوزيرة أن تجتمع بجزء من أندية الممتاز لتدعم به موقفها أمام لجنة الطوارئ لإيقاف النشاط الرياضي في السودان علماً بأن اجتماعها بالأندية لنقاشها حول قيام النشاط أوعدمه شأن فني يخص الاتحاد وليس من اختصاص الوزيرة ولاء البوشي.