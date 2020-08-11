مسؤول الأمن والسلامة باتحاد الكرة يشارك في ورشة الأمم المتحدة

شارك مسؤول الأمن والسلامة في اتحاد الكرة، والمسؤول الأمني المعتمد لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في ورشة بغاية الأهمية نظمتها الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، حول تقييم عودة النشاط الرياضي في مختلف أرجاء العالم، وشارك بها (112) عضواً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبعض الاتحادات الأخرى، ومسؤولو الأمن والسلامة في الفيفا، والكاف، وبعض الاتحادات القارية، وشددّت اللجنة الأمنية في الكاف على مشاركة الغالبية العظمى من عضويتها، التي حرص الكثير منها على حضور الاجتماع، وتقديم التقارير ومناقشة الأوضاع، وطرح المقترحات حول الجوانب الأمنية المطلوبة تماشياً مع المرحلة المقبلة في ظل تصاعد حركة النشاط الرياضي، عقب التأمين على التعايش مع كوفيد كورونا في العالم بعد الانخفاض الكبير في معدلات الإصابة .. الأمر الذي على ضوئه عادت الحياة في كافة البلدان التي تحررت جزئياً أو كلياً من الحظر وانفتحت عبر المطارات والموانئ مع العالم.