البوشي تواصل القرارات قرار وزاري بتكوين لجنة لمراجعة واعتماد بروتوكول عودة الأنشطة الرياضية

الخرطوم : السوداني

أصدرت وزيرة الشباب والرياضة، ولاء عصام البوشي، قراراً جديداً أمس ( الإثنين) قضى بتكوين لجنة لمراجعة واعتماد (بروتوكول) عودة الأنشطة الرياضية.

وأشار القرار إلى أنه تكرر تكوين لجنة لمراجعة واعتماد (بروتوكول) عودة الأنشطة الرياضية الذي تم تصميمه بواسطة وزارة الشباب والرياضة. وضمت اللجنة المكونة حديثاً كلاً من مدير الإدارة العامة للرياضة رئيساً وممثل وزارة الصحة الاتحادية رئيساً مناوباً ومدير الاتحادات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة مقرراً وعضوية ممثل اللجنة الأولمبية وممثل الاتحادات غير الأولمبية ممثل اللجنة البارالمبية.

وسمى القرار مهام اللجنة حيث أوكل لها مراجعة واعتماد (بروتوكول) عودة الأنشطة الرياضية الفردية والجماعية الذي تم إعداده مسبقاً مع ضرورة احتوائه على إرشادات لكيفية تنفيذ الإجراءات الوقائية تحت ظل جائحة كورونا ومراقبتها وكذلك تقديم رؤية فنية لوضع مواقيت عودة الأنشطة الرياضية.

وطالب القرار اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً على أن يتم تقديم التقرير النهائي خلال أسبوع.