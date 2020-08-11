نيكولا تلتقي وفد نادي أعضاء النيابة العامة



الخرطوم: السوداني

التقت عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا، اليوم الثلاثاء، بمكتبها بالقصر الجمهوري، وفد نادي أعضاء النيابة العامة برئاسة وكيل أعلى النيابة، مقرر لجنة الإنتهاكات والقتل خارج القانون، مولانا الأمثل عبد الفتاح خضر.

وقال الأمثل في تصريحات صحفية، إنهم توصلوا خلال اللقاء إلى تفاهمات كثيرة حول مراجعة القوانين والتعديلات الأخيرة لقانون النيابة العامة، موضحاً أن اللقاء جاء في إطار استقلالية النيابة وأعضائها ومدى ما يمكن أن يقدمه نادي النيابة العامة من عون قانوني واستشارات قانونية للنيابة العامة، مشيراً إلى أن نادي النيابة جسم ثوري نشأ في خضم ثورة ديسمبر المجيدة. وأضاف: أن اللقاء تطرق إلى الأحداث الجارية حالياً وما يتبعها من إجازة القوانين وتعديلها من قبل النيابة العامة، وتناول هموم أعضاء النيابة العامة، مشيرا إلى أن نادي النيابة العامة يتوافق مع كل القوانين الدولية وفقاً لقانون مؤتمر هافانا للعام (١٩٩٩م) والذي أرسى هذه الكيانات ومشروعيتها. وأشار مولانا الأمثل إلى أن هناك تحفظات كبيرة حول تعيين المساعدين القانونيين، لافتاً إلى ضرورة تعيينهم من داخل النيابة العامة لمعرفتهم الكبيرة بعمل النيابة، مشيراً إلى أهمية دور نادي النيابة العامة في تصحيح المسار وتفكيك النظام البائد داخل النيابة العامة.

وضم وفد نادي النيابة العامة كلاً من مهند محمد الأمين وكيل ثالث النيابة، المحقق في اللجنة الوطنية المستقلة، لأحداث فض الاعتصام أحمد النور وكيل ثالث النيابة المحقق في بلاغ انقلاب ١٩٨٩ والأستاذ فرج بشير فرج وكيل ثالث النيابة مقرر وعضو السكرتارية التنفيذية لنادي أعضاء النيابة العامة.