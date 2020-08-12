حمدوك يُوجِّه بتعزيز الوجود الأمني في البحر الأحمر

الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، توجيهاً بتعزيز الوجود الأمني بإرسال قوات احتياطي مركزي إلى ولاية البحر الأحمر، والتي بدأت في الوصول الى مدينة بورتسودان منذ الأمس.

ووجه حمدوك بحسب تعميم صحفي اليوم الأربعاء، بتكوين لجنة رباعية من مجلس الأمن والدفاع تتولى مُخاطبة الأزمة السياسية في ولاية كسلا، وستقدم توصياتها غداً الخميس لاجتماع مجلس الأمن والدفاع، مطالباً المجلس المركزي للحرية والتغيير الاشتراك في وضع تصور للحل السياسي للأزمة في شرق السودان بالتشاور مع المكونات الاجتماعية المختلفة في شرقنا الحبيب، وأمّن حمدوك خلال اجتماع جمعه المكونات الاجتماعية والسياسية والقيادات الأهلية لولايات شرق السودان، على قرار والي البحر الأحمر بإعلان حظر التجوال الكامل في مدينة بورتسودان.