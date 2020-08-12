الهلال يواصل برنامج تدريباته التحضيرية القوية

واصل فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال تدريباته الجماعية من خلال معسكره المغلق بفندق النادي في الجوهرة الزرقاء، حيث أجرى الفريق عصر أمس حصة تدريبية قوية بمشاركة (25) لاعبا ، تحت إشراف الطاقم الوطني بقيادة المدرب الفاتح النقر ومساعده هاشم تية (كندورة) وعمار مرق ومدرب الأحمال فتحي بشير (قبيلة) ومدرب حراس المرمى ياسر كجيك وكانت الاحترازات الصحية حاضرة كالعادة قبل بداية كل تمرين تحت إشراف الدكتور عوض ودكتور مهند ابراهيم ودكتور محمد الضي موسى باخضاع كل اللاعبين والجهاز الفني والإداري الموجود بالملعب لقياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات والمعقمات ومن ثم تحول اللاعبين إلى إجراء تدريبات بدنية قوية بالجري حول الملعب وتفكيك العضلات وتمارين تقوية باستخدام الشواخص والعلامات.

كما اشتمل المران على التحرك بالكرة في مساحات واسعة من الملعب، واختتم المران بتقسيمة في نصف ملعب شهد تألق كبير لمجموعة من اللاعبين.

هذا وستتواصل تدريبات الهلال اليومية على ملعبه في امدرمان تأهبا لقادم المواجهات في الدوري الممتاز.