تحدث مع القائد والتش خشارم يظهر بحماس عالٍ في تدريبات المريخ

أشرف المدرب التونسي جمال خشارم بمعاونة الثنائي المدرب العام للنادي الضو قدم الخير ومدرب الحراس محمد الفطناسي على أول تدريب له مع الفرقة الحمراء بعد وصوله مساء أمس الأول ، وذلك بأداء مران صباح أمس الثلاثاء على ملعب الصحافة بالخرطوم، وقد شهد المران حضور “26” لاعبا وعقب الحصة التدريبية عبر التونسي عن سعادته بالعمل في المريخ مبينا انه أحد كبار القارة السمراء، و أوضح خشارم انه يملك خلفية جيدة عن النادي واللاعبين متمنيا التوفيق في مشواره مع الفريق، الذي سيواصل إعداده الجاد عند السابعة من صباح اليوم بملعب الصحافة بالخرطوم.

وحرص خشارم على الإشراف على تدريب الفريق بروح عالية، كما تحدث مع عدد من اللاعبين، أبرزهم قائد الفريق أمير كمال وكذلك اللاعب أحمد حامد التش حيث أشاد المدرب التونسي بموهبته وطالب بالمزيد من العمل نظرا لأهمية الاستحقاقات التي تنتظر الفريق.