والي ولاية الجزيرة يزور بعثة حي العرب بورتسودان

سجل والي ولاية الجزيرة الدكتور عبد الله ادريس زيارة لبعثة فريق نادي حي العرب بورتسودان في مقر إقامتها بفندق امبريال وسط مدينة ود مدني بحيث يقيم معسكرا تحضيريا تاهبا لعودة الدوري الممتاز وكان في استقباله رئيس البعثه محمد نور والجهاز الفني واللاعبون ورافق الوالي وفد من أعضاء حكومته وقائد المنطقة ومدير الشرطة ومدير جهاز الامن ومدير السجون ومدير المرور ورئيس نادي اهلي مدني والمدرب محمد الطيب مورينهو وعدد كبير من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة ورئيس فرقة المسرح المتجول عزالدين كوجاك .

ومن جانبه تقدم سكرتير نادي حي العرب بورتسودان النور طه باشري بالشكر لوالي ولاية الجزيرة على الاهتمام والزيارة والترحيب الكبير بالبعثة وثمن جهود المدرب محمد الطيب مورينهو والذي لعب دورا كبيرا في هذه الزيارة وكذلك الاخ محمد علي وشدد باشري علي حي العرب تربطه علاقات طيبه وممتده بالرياضيين في مدني وانديتها منوها بان الخطوة غير مستغربه ونحن سعداء بهذا التواصل والحراك الكبير.