المسابقات تجتمع وتطمئن على موجهات استكمال الموسم

عقدت اللجنة المنظمة لمسابقات الاتحاد في الاتحاد السوداني لكرة القدم، إجتماعها رقم (62) برئاسة المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات – بحضور عدد من عضويتها وفي مقدمتهم الاستاذ مأمون بشارة ناصر مقرر اللجنة، والأستاذ أسامة عبدالسلام ، والأستاذ أمين أبومرين، عضوا اللجنة، وأطلعت اللجنة خلال جلسة الأمس على عدد من الاجندة حيث تم الاطمئنان على الترتيبات المستمرة في إنطلاق المباريات لإستكمال الموسم الكروي الحالي، وفق البرمجة الصادرة للمنافسات القومية التي تبدأ يوم 14 أغسطس الحالي بلقاء فاصل في كأس السودان على استاد الخرطوم كما تم التأمين على بعض الترتيبات مع اللجنة المالية والتسويق والتلفزة ، فيما يلي بعض الاستحقاقات و أكملت اللجنة تسمية مراقبي مباريات الدوري الممتاز، كأس السودان والمرحلة المشتركة كما إعتمدت اللجنة تكوين اللجنة الميدانية الإشرافية لمتابعة المباريات؛ والتي تتكون عضويتها من أعضاء باللجنة المنظمة للمسابقات، وأعضاء من اتحاد الخرطوم المحلي لكرة القدم.