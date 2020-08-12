هيدان يكشف عن التجارب الودية لهلال التبلدي

أعلن المغربي خالد هيدان، المدير الفني للهلال الأبيض السوداني، عن برنامج إعداده النهائي قبل خوض مباريات الفريق بمسابقة كأس السودان، والدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال هيدان في تصريحات صحفية امس (الثلاثاء) إن هلال الأبيض سوف يخوض مباراتين وديتين بالعاصمة الخرطوم، خلال هذا الأسبوع ليضع بهما اللمسة الأخيرة قبل خوض غمار ما تبقى له من مباريات بمسابقتي الكأس والدوري.

وستكون الودية الأولى ضد الهلال الفاشر وذلك عصر اليوم الأربعاء بملعب الناشئين في مدينة الصحافة، أما الثانية فسيواجه فيها فريق حي الوادي نيالا يوم الجمعة المقبل، ولم يتم تحديد ملعبها بعد.

يذكر أن الهلال الأبَيِّض كان قد وصل إلى الخرطوم يوم الجمعة الماضي، قادما من معقله في غرب السودان الأوسط، وخاض مباراتين في معقله.

ويحتل الهلال الأبيض المركز الثالث في الدوري السوداني برصيد 48 نقطة.