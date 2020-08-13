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قيام مفوضية لشرق السودان

أخبار السودان
By alsudani 0

 

الخرطوم: السوداني
‏اقر مجلس الوزراء على ضرورة قيام مفوضية لشرق السودان، وذلك بعد الإستماع الى تنوير أمني من وزير الداخلية الفريق أول شرطة/ الطريفي إدريس عن الأحداث التي وقعت في مدينتي بورتسودان وحلفا الجديدة خلال إجتماع المجلس امس.

alsudani
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