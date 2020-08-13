طلب لإعادة بلاغ الحاج عطا المنان إلى نيابة الثراء الحرام

الخرطوم:آيات فضل

تقدم رئيس النيابة الثراء الحرام والمشبوه محمود سيد أحمد أمس بطلب لدي قاضي محكمة الاستئناف مولانا بلال عوض بإعادة اوراق بلاغ القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان إلى النيابة الثراء الحرام مرة أخرى ، والتمس من المحكمة تأجيل الجلسة حتى يتسنى له تقديم طلبه ، ورد القاضى على الطلب شفاهه بانه

امر قاضي المحكمة بإعلان المتحرين الأول والثاني للمثول أمام المحكمة والادلاء بافادتهما ،وأرجات المحكمة الجلسة نسبة لغياب المتحرى للظروف الصحية المتعلقة بمرضه .

ومثل عطا المنان اليوم امام محكمة بمقر المعهد القضائي والقانوني بضاحية أركويت وهو يرتدي (جلابية وعمامة) بيضاء اللون و(كمامة) ، ودون قاضي المحكمة بلال بيانات المتهم الذي أفاد للمحكمة بانه يسكن بمنطقة أركويت منزل رقم (20) مربع (60) ويعمل مهندس مدني ورجل أعمال بالاضافة الى أنه يبلغ من العمر (63) عاما .

ودون قاضي المحكمة كل من هيئة الاتهام والدفاع في الملف ومثل الاتهام محمود سيد أحمد رئيس نيابة الثراء الحرام والمشبوه، وهيئة الدفاع عن المتهم التى يتراسها الاستاذ عماد جلجال والتي يمثلها عدد من المحامين.

وحددت المحكمة مواصلة جلساتها والنظر في الدعوى الجنائية يوم الأربعاء المقبل علي ان تكون جلسات المحاكمة يوم الاربعاء من كل اسبوع ، ويواجه الحاج عطا المنان تهماً تحت المادتين (6 و7) من قانون الثراء الحرام والمشبوه للعام 1989م والمتعلقتين بإستغلال الوظيفة والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة.