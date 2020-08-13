النيل الأزرق تنقل في بث مباشرإنطلاقة حملة النظافة بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

قدمت قناة النيل الأزرق نقلا مباشرا لأنطلاقة حملة النظافة وإزالة المظاهر السالبة التي انطلقت صباح أمس بولاية الخرطوم ،ونقلت كاميرا النيل الأزرق تدشين الحملة بمحلية أمدرمان التي انطلقت بمنطقة المهندسين ،وقال الأستاذ عبدالمنعم الماحي نائب المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان أن الحملة تستمر لمدة 15 يوماً وتشمل كل أحياء المحلية بعد أن تم توفير الآليات والمعدات وتستهدف إزالة النفايات وفتح المصارف ومكافحة الذباب والباعوض مشيراً إلى ضخامة الحملة لذلك لا بد من المشاركة الشعبية للشباب والجمعيات والمنظمات بكل منطقة ، وناشد الأسر للتعاون لأجل إنجاح الحملة وذلك بنظافة واجهات البيوت وتجميع النفايات حتى يسهل جمعها .

وكانت النيل الأزرق قد خصصت الفترة الصباحية لأنطلاقة حملة النظافة بولاية الخرطوم وأدارت المذيعة نجود حبيب حوارات مطولة مع جمهور المشاهدين الذين أكدوا مشاركتهم في الحملة وقدموا جملة من الملاحظات .