شقوري يعدد خصال الراحل يعقوب تاج السر فى الشاشة الزرقاء

خصصت مذيعة قناة النيل الأزرق مودة حسن مساحة مقدرة من الفترة الصباحية أمس للحديث عن رحيل فنان الطمبور المعروف (يعقوب تاج السر) الذي ودع الحياة يوم الإثنين المنصرم، وعددت مآثر الفقيد في المجالات المختلفة مشيرة الى فنه الراقي الجميل الذي لم يسع به نحو منصات الإعلام ورغم ذلك حقق الانتشار الواسع لجودته وروعته، وتحدث للفترة الشاعر خالد شقوري مؤكداً عظمة الفقد برحيل الفنان الإنسان يعقوب الذي عرف بالبساطة والتواضع رغم شعبيته العريضة على مستوى الجامعات وهي دليل على نوعية الأغنيات التي يقدمها ،وقال شقوري إن هناك من يعرفون أغنيات الراحل لكنهم لايعرفون أنها ملكه خاصة بعد أن تغنى بها عدد كبير من الفنانين منهم محمد النصري ،وقالت الإعلامية آمال أرباب أن الفن عند يعقوب تاج السر محاولة إنسانية لإصفاء النفوس وغرس الخصال الطيبة بين الناس لأنه كتب ولحن أغنيات ستظل خالدة .