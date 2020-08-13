وصول 500 ألف جرعة لمرض حمى ( الوادي المتصدع)

الخرطوم : ابتهاج متوكل

أعلن مدير الإدارة العامة للمحاجر د. يحيى سبيل عن وصول 500 ألف جرعة لقاح لحمى( الوادي المتصدع) الأحد القادم، ثم الشروع في إجراءات مليون ونصف جرعة أخرى للفترة القادمة، إضافة لوصول أجهزة كواشف فرنسية جديدة الجمعة المقبلة.

وقال في مؤتمر صحفي أمس إن الوزارة طلبت حوالي 7 ملايين جرعة لقاح حمى الوادي المتصدع منذ أشهر، إلا أن بيروقراطية الإجراءات بوزارة المالية والبنك المركزي في الحصول على النقد الأجنبي عطلت استجلابها، خاصة أن (قروش اللقاح تدفع أولاً).

وأشارت نائب مدير المحاجر د. ليلى كمبال ، إلى وجود ما بين( 110 إلى 120 ) ألف رأس بمحجر سواكن، في انتظار الشحن .