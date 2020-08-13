البرير والكوارتي يسلمان شداد قائمة اللجنة الانتقالية الهلالية

استقبل البروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، في مكتبه ظهر أمس الأربعاء عددا من التنظيمات الهلالية، وتقدم الأستاذ الأمين محمد أحمد البرير رئيس تنظيم المستقبل، والاستاذ محمد عثمان كوراتي رئيس تنظيم فجر الغد ، وتم تقديم أكثر من قائمة ودار نقاش مستفيض حول الراهن الهلالي، والوضعية القانونية والتسييرية في النادي الأزرق .. وذلك بحضور المهندس نصرالدين أحمد حميدتي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – والمهندس الفاتح أحمد باني – رئيس لجنة المسابقات – وعدد من الاعضاء بقيادة الأستاذ مأمون بشارة ناصر.