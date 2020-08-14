تسلمه خطاب لجنة الطوارئ اتحاد الكرة يلغي برمجة المسابقات وغضب وسط الأندية

الخرطوم : السوداني

أبلغت لجنة الطوارئ الصحية، وزارة الشباب والرياضة، واتحاد الكرة بقرارها الخاص بتجميد النشاط الرياضي، بسبب جائحة كورونا، وبحسب ما تحصلت عليه (السوداني) فإن اتحاد الكرة تسلم خطاب لجنة الطوارئ نهار امس ( الخميس) حيث أشارت اللجنة في الخطاب الى ضرورة التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والعمل بالموجهات الصادرة منهم.

يذكر أن لجنة الطوارئ الصحية، سبق وأن اصدرت قرارا خلال وقت سابق قضى بعودة النشاط الرياضي لكن التقرير المقدم من وزارة الشباب والرياضة مؤخراً بحسب المصادر أسهم في إلغاء اللجنة قرارها السابق.

وفي صعيد ذا صلة، وبناء على خطاب لجنة الطوارئ أصدر اتحاد الكرة، قراراً بإلغاء برمجة جميع المسابقات وابرزها بطولتي الدوري الممتاز وكأس السودان.

واكد رئيس لجنة المسابقات الفاتح باني أن قرار الغاء برمجة المسابقات جاء عقب الخطاب الصادر من لجنة الطوارئ الصحية، لافتاً إلى أن قرار تحديد مواعيد جديدة لاستكمال الموسم شأن يخص مجلس إدارة الاتحاد حسب قوله.

وتسبب قرار اتحاد الكرة بإلغاء البرمجة الصادرة في غضب كبير لدى العديد من الاندية والتي شكت من تعرضها لخسائر مالية كبيرة نظير الغموض الذي يكتنف استمرارية النشاط الرياضي خلال الموسم الحالي.