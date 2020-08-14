بعد اشتعال الخلافات بينه وسوداكال مجلس المريخ يطيح بالمدير التنفيذي مدثر خيري

الخرطوم : السوداني

فاجأ رئيس نادي المريخ، جماهير النادي باتخاذ قرار إداري جديد قضى بإقالة المدير التنفيذي للنادي مدثر خيري من موقعه.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتم فيها اقالة المدير التنفيذي للاحمر من منصبه، اذ سبق وأن تمت الاطاحة به من موقعه بعد خلاف سابق مع مساعد الرئيس وأمين المال الصادق مادبو آنذاك.

وتجددت الخلافات مؤخراً بين رئيس النادي سوداكال، والمدير التنفيذي خيري، وذلك اثر مخاطبة المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات وتأكيده على عدم جاهزية استاد المريخ لاستقبال مباريات الدوري، وهو الأمر الذي أغضب رئيس النادي من الخطوة ودفعه للاتصال المباشر باتحاد الكرة والتأكيد على عدم صحة ادعاءات المدير التنفيذي، مشيراً إلى أن الملعب جاهز، وتم الدفع بخطاب جديد مع عضو المجلس عمر محمد عبد الله.

ويوصف مدثر خيري، بانه من ابرز الشخصيات التي لعبت دوراً في تثبيت أقدام المجلس الحالي وذلك من خلال معركة النظام الأساسي التي خاضها المجلس خلال الفترة الماضية بالاضافة الى العلاقات الممتدة التي تجمعه باتحاد الكرة وبالأخص رئيسه كمال شداد.

وقال مصدر إداري رفيع إن قرار سوداكال الاخير بإقالة مدثر خيري، نهائي ولا رجعة فيه، واشار الى أن الخلافات بين الرجلين كبيرة على حد وصفه.

ولفت المصدر إلى أن بعض الشخصيات الادارية حول سوداكال، أيدت الخطوة واكدت بانه سبق وان تم اتخاذ قرار الإقالة لكن الرئيس وقتها تراجع عنه.

يشار إلى أن التحفظات الجديدة من مجلس إدارة النادي تجاه عمل المدير التنفيذي تتعلق بالتحركات التي قام بها الأخير في ملف الاستثمار عطفاً على قيامه بتوقيع عقودات لايجار بعض المواقع التجارية التي أنشئت بملعب النادي خلال الفترة الماضية.

يذكر أن خيري سبق له أن دخل في خلاف كذلك مع عضو مجلس إدارة النادي عمر محمد عبد الله خلال وقت سابق مما دفع الاخير الى الاستقالة آنذاك قبل أن يعود ويتراجع وقتها.