“السوداني” تنقل أدق التفاصيل الكاردينال يعود لرئاسة نادي الهلال

الخرطوم: السوداني

شكل لقاء البروفيسور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني العام لكرة القدم بالدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال نقطة مهمة في إقناع الاخير بمواصلة العمل الإداري ولو مؤقتا بنادي الهلال، حيث طرح شداد عددا من الخيارات في طاولة الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال تصب معظمها في استمراريته حيث كان الخيار الاول استمرار الرجل في مجلس الادارة مع امكانية اضافة بعض الاعضاء لمجلسه وهو الخيار الأشبه بالخيار الثاني الذي يمنح الكاردينال فرصة رئاسة لجنة التطبيع بقائمة توافقية في حين كان الخيار الثالث ترشيح الكاردينال لأي شخصية ترأس النادي خلفه حال رفض الاستمرار، وتنتهي مهلة رئيس اتحاد كرة القدم السوداني اليوم السبت في حين تفيد متابعات الصحيفة أن اقوى الاحتمالات هو عودة الكاردينال لرئاسة نادي الهلال، ويدعم ذلك الرأي تطورات الاحداث المتلاحقة بالأمس حيث ألغى المكتب التنفيذي لنادي الهلال المؤتمر الصحفي الذي كان من المفترض أن يقام ظهر أمس. وتاتي الخطوة من جانب المكتب التنفيذي لتهيئة الاجواء لعودة الكاردينال لرئاسة النادي في الفترة المقبلة.

وبحسب المتابعات التي تحصلت عليها الصحيفة فإن قائمة الكاردينال لفترة التسيير ستشهد بعض الاضافات خاصة من قبل المجلس الاستشاري الذي لعب دورا في محاولة اقناع الرجل بالاستمرار ولو بصورة مؤقتة.