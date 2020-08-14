الجيش يكرم شداد بختام احتفالاته بالعيد 66

قدمت اللجنة العليا لاحتفالات الجيش بالعيد 66، والتي جرت الأسبوع الحالي، بإقامة العديد من المناشط الرياضية والثقافية، قدمت الدعوة لرئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم البروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة، من أجل تشريف فعاليات الختام التي جرت صباح أمس الخميس، وتم خلال الفعالية تكريم البروف شداد بحضور قادة الجيش وفي مقدمتهم الفريق ركن عصام كرار قائد القوات البرية – رئيس اللجنة العليا للاحتفالات. يشار إلى أن إدارة مباريات كرة القدم التي جرت على شرف الاحتفالات بواسطة حكام الاتحاد السوداني للكرة.