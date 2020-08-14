تدريبات الأهلى مروي تتواصل

واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي مروي تدريباته المكثفة بملعب سلاح الإشارة بالخرطوم بحري حيث أجرى الفريق مراناً صباح امس ويردفه بآخر عصراً بملعب نادي الحرية بشمبات.

وقد شهد مران الامس عودة اللاعب محمد سعيد كويلا بعد تماثله للشفاء من كسر على مستوى القدم كان قد تعرض له بالمدينة الرياضية كريمة في مباراة إعدادية أمام فريق شبا احد أندية الدرجة الأولى باتحاد كريمة وذلك قبل انطلاقة الموسم الحالي .

ويدين مجلس إدارة الأهلي بالفضل للدكتور النطاس ابن منطقة السقاي بمروي اختصاصي العظام عوض الكتيني الذي أشرف على علاج الكابتن كويلا، وقد سبق للكتيني قيادة القافلة الطبية المجانية التي نظمها النادي الأهلي مروي في العام 2017 بمستشفى مروي العسكري والتي ضمت عدة تخصصات أفادت مواطن الولاية كثيراً .