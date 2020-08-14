أهلي الخرطوم يكسب الأمل ويفض معسكره

كسب الاهلي الخرطوم الأمل عطبرة في مباراة ودية جرت عصر أمس الخميس، على ملعب سلاح المهندسين بهدف وحيد أحرزه دومينيك، وعقب المعسكر قامت إدارة النادي الأهلي بفض المعسكر، وفقا لتعميم الاتحاد السوداني لكرة القدم الذي صدر اليوم، وكان الفرسان قد انخرطوا في معسكر مقفول استمر لشهر متواصل عدا ثلاثة أيام – عطلة عيد الأضحى المبارك – وأشرف الكابتن كفاح صالح على التدريبات التي تواصلت على ملعب سلاح المهندسين، حيث معسكر الاهلي في فندق السلاح، وخاض الفريق عددا من المباريات التحضيرية، وكان من المفترض أن يبدأ التباري الرسمي يوم الأحد المقبل، في مواجهة الشرطة القضارف.. وذلك بالبرمجة التي صدرت لاستكمال مباريات الدوري الممتاز للموسم الحالي 2019 / 2020 م..