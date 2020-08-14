بقيادة مدربه الجديد الأحمر يواصل التحضيرات للدوري

أدى فريق الكرة الأول بنادي المريخ حصة تدريبية ساخنة عند السابعة من صباح الأمس بملعب الصحافة بالخرطوم بحضور “28” لاعبا، وأشرف على التدريب المدير الفني جمال خشارم بمعاونة الثنائي الضو قدم الخير المدرب العام للنادي إضافة لمدرب الحراس محمد الفطناسي.

وشهد المران الذي جاء قويا رفع وتيرة التحضيرات تأهبا لعودة بطولة الدوري السوداني الممتاز التي سيستهل فيها المريخ مواجهاته باللقاء المؤجل أمام مريخ السلاطين.

ومن المنتظر أن يواصل الزعيم تدريباته عند السابعة من صباح اليوم الجمعة على ذات الملعب.