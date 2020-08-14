شداد يعلن التزامهم بقرار الطواريء الصحية الخاص بتعليق النشاط الرياضي

الخرطوم: السوداني

أعلن رئيس اتحاد الكرة، كمال شداد، التزامهم بتنفيذ قرار لجنة الطوارئ الصحية، الخاص بتعليق النشاط الرياضي بالسودان، وأشار إلى أنه التمس ان هناك جهات عديدة لم يسمها، قال إنها غير حريصة على استمرار الدوري. وأكد شداد أنهم سيطبقون قرار اللجنة، لكنهم لن يعيدوا النشاط إلا بنهاية وباء كورونا. وأضاف: (لن تكون هناك كورة في السودان ما لم يعلن العالم أجمع نهاية فيروس كورونا)، وتابع شداد بنبرة غضب: (لا يهمنا حتى وإن توقّف الدوري لمدة موسمين إذا كان البعض غير حريص على استمرار النشاط)، وأوضح رئيس الاتحاد أنهم أوقفوا فقط المنافسات القومية، ولكن أعطوا الحق للاتحادات المحلية في إكمال منافساتها.