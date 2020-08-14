تفاصيل ما دار بين حمدوك ووزير الخزانة الأمريكي.

السوداني:الخرطوم
أجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين اتصالاً هاتفياً أمس مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. وناقش الوزير ورئيس الوزراء المفاوضات بشأن اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي ، وضرورة حسن النية والإرادة السياسية بين جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق نهائي وأعرب الوزير منوتشين عن تقديره للدور البناء الذي لعبه رئيس الوزراء حمدوك في مفاوضات سد النهضة. كما ناقشا أجندة الإصلاح الاقتصادي في السودان وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وكرر الوزير منوتشين دعمه لالتزام
الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون باحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد.