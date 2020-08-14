تفاصيل ما دار بين حمدوك ووزير الخزانة الأمريكي.

السوداني:الخرطوم

‏أجرى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين اتصالاً هاتفياً أمس مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك. وناقش الوزير ورئيس الوزراء المفاوضات بشأن اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي ، وضرورة حسن النية والإرادة السياسية بين جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق نهائي ‏وأعرب الوزير منوتشين عن تقديره للدور البناء الذي لعبه رئيس الوزراء حمدوك في مفاوضات سد النهضة. كما ناقشا أجندة الإصلاح الاقتصادي في السودان وجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وكرر الوزير منوتشين دعمه لالتزام

الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون باحترام حقوق الإنسان ‏ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد.