تعرّف على مراكز فحص كورونا مجّاناً للمسافرين إلى الخارج

الخرطوم: السوداني

حددت وزارة الصحة الاتحادية أربعة مراكز حكومية معتمدة لإجراء فحص كورونا (PCR) مجاناً للمواطنين المسافرين إلى الخارج. وذكرت أن المراكز هي: “المعمل القومي للصحة العامة، معمل الشهيد عبد المعز عطاي بالخرطوم، معمل معهد النيل الأزرق القومي للأمراض السارية – ود مدني والمعمل المركزي – ولاية البحر الأحمر”، وأفادت الوزارة أنها ستعمل على توسعة منافذ تقديم الخدمة حسب ما تقتضيه ظروف الوباء .

يُذكر أنّه يجب إجراء الفحص قبل 96 ساعة من مواعيد السفر، والمستندات المطلوبة هي جواز السفر وحجز الطيران للشخص المسافر طالب الخدمة.