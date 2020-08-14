وصول مساعدات (غذائية وطبية) مصرية للخرطوم

الخرطوم: السوداني

أستقبل ممثلون لمجلسي السيادة والوزراء والسفير المصري بالخرطوم طائرتي مساعدات قادمة من جمهورية مصر الشقيقة.

وقال السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، إن المساعدات عبارة عن (20) طناً من أغذية الأطفال وأغذية اخرى وأجهزة طبية حديثة لكشف الأوبئة، كاشفاً عن وصول فريق طبي مصري في الاسبوع المقبل لمساعدة الفرق الطبية السودانية العاملة في مجال محاربة وباء “كورونا”، مؤكداً أن بلده ستعمل دائماً على تقديم المساعدات للشعب السوداني للعلاقات الأزلية التي تربطه بالشعب المصري.

في وقت، امتدح فيه مدير سلطة الطيران المدني عضو اللجنة العليا للطوارئ المهندس ابراهيم عدلان ما ظلت تقدمه جمهورية مصر للسودانيين، موكداً أن المساعدات التي وصلت اليوم عبارة عن جسور جوية ظلت متصلة طوال الفترة الماضية