شاهد سرقة «هاتف محمول» بشكل مثير في وضح النهار بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

وثق مقطع فيديو حادثة خطف هاتف محمول من يد صاحبه، بجرأة مثيرة في وضح النهار، على مرأى من الناس، بالسوق الشعبي بمدينة أمدرمان كُبرى مدن العاصمة السودانية الخرطوم.

وأظهر المقطع ترصد السارق للسيارات والركشات في طريق عام، واقتناص لحظة انشغال أحد المارة الذي كان يستقل «ركشة» بمكالمة وخطف هاتفه.

وتكررت هذه الأيام حوادث خطف الهواتف وشنط النساء بشكل لافت بالخرطوم، بحسب سرد أعداد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ما تعرضوا له من حوادث في الآونة الأخيرة، مطالبين السلطات الأمنية بفرض هيبة الأمن للحد من هذه الظاهرة التي وصفوها بـ المتنامية.