تفاصيل جديدة حول إنفجار مخزن الذخيرة بمجمع الشجرة

الخرطوم: السوداني

أفاد مسؤول بمجمع الشجرة الصناعي، أن مخزن الذخائر الذي تعرّض للحريق مساء الجمعة 14 أغسطس مستخدم لتخزين المنتجات الخاصة للجمهور (خدمات العملاء ومركز التسليم) مثل ذخائر الخرطوش والمسدسات المُرخّصة وهو مكان تسليم العملاء والوكلاء ولا يستخدم لأي مخزون خلاف ذلك، حيث أن الذخائر المستخدمة في القوات المسلحة يتم تخزينها خارج نطاق المجمعات السكنية.

المخزن تم بناؤه في سبعينيات القرن الماضي بواسطة شركة ألمانية وهو تحت الأرض مجهز بتسليح للجدران وساتر ترابي ومؤمن تماماً ضد خروج أي تأثير لانفجارات محتملة بعيداً عن محيطه.

هذه التجهيزات ساهمت في عدم وقوع خسائر بشرية جراء الانفجار الذي تمت السيطرة عليه.