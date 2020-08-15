الفرقة الثامنة عشرة مشاه تحتفل بالعيد ال66 للقوات المسلحة بالنيل اﻷبيض

النيل الابيض :سوسن محمد عثمان

ضمن احتفالات البلاد باعياد القوات المسلحة احتفلت الفرقة الثامنة عشرة مشاه بولاية النيل الأبيض وبرئاسة الفرقة بكوستي بالعيد ال66 للقوات المسلحة؛ “تحت شعار يا بني السودان هذا جيشكم”.

واشتمل الاحتفال على عروض عسكرية ورياضية وثقافية بمشاركة كافة الوحدات العسكرية بالولاية.

وقال قائد الفرقة اللواء ركن معاوية عبد الله حسين ل(السوداني) إن الاحتفال يجيء تعزيزا لدور القوات المسلحة في الحفاظ على وحدة السودان، والمحافظة على التغيير السياسي الذي تشهده البلاد،

مشيراً إلى أن القوات المسلحة أسهمت بصورة واضحة في تحقيق الاستقلال والاستقرار وتسعى جاهدة للعبور بالمرحلة الانتقالية الى بر الأمان.