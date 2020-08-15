سلفاكير يحث اﻷطراف على إنهاء العملية التفاوضية

الخرطوم : السوداني

حث رئيس جمهورية جنوب السودان ، الفريق أول سلفاكير ميارديت ، الأطراف السودانية المتفاوضة في منبر “جوبا” على الاسراع في استكمال عملية التفاوض .

وأستقبل ميارديت بالقصر الرئاسي في جوبا ، أمس وزير الدفاع اللواء يسين ابراهيم مسؤول ملف الترتيبات الامنية عن الجانب الحكومي .

وأكد وزير الدفاع في تصريحات صحفية ،عقب اللقاء، يس استعداد وجاهزية الوفد الحكومي لاستكمال هذا الملف والذي يعتبر أساس السلام العادل والشامل المنشود في السودان.

وقال يس إن رئيس دولة الجنوب حث الأطراف المتفاوضة على الاسراع في استكمال عملية التفاوض وأن اللقاء تناول أيضاً أهمية تحقيق السلام في السودان لما له من تأثير مباشر على محيطه الإقليمي.

وكشف وزير الدفاع التوصل لتفاهمات عديدة مع وفد مسار دارفور حول ملف الترتيبات خلال الجلسة التنسيقية التي عقدت أمس الأول ، بحضور فريق الوساطة الجنوبية.